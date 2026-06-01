Durante il Festival della TV 2026, una celebrazione dedicata alla televisione italiana, è stato ricordato Gerry Scotti, figura nota del panorama televisivo. Contestualmente, il marchio automobilistico ha portato a Dogliani alcune delle proprie icone storiche, simboli di un passato che ha accompagnato più generazioni. L'evento ha messo in mostra i valori di continuità e capacità di rinnovamento del marchio.

Iconica, popolare, vicina alle persone e capace di reinventarsi senza perdere la propria identità. FIAT sceglie il palcoscenico del Festival della TV 2026 per raccontare i valori che da oltre un secolo la rendono uno dei marchi più amati dagli italiani. Dal 29 al 31 maggio, tra le colline delle Langhe e le piazze di Dogliani, il brand torinese è protagonista della quindicesima edizione della manifestazione come Main Partner, accompagnando ospiti e pubblico in un viaggio che unisce mobilità, televisione e tradizione. Un appuntamento reso ancora più significativo dalla consegna del Premio FIAT alla Carriera a Gerry Scotti, volto simbolo della TV italiana e interprete di quella familiarità e capacità di rinnovarsi che da sempre caratterizzano anche le grandi icone della casa automobilistica torinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - FIAT celebra Gerry Scotti al Festival della TV 2026 e porta a Dogliani le icone che hanno accompagnato generazioni di italiani

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