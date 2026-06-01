Festa della Repubblica | la grande celebrazione in piazza con il campione e la mostra in Comune

Notizia in breve

In piazza si è svolta una cerimonia per celebrare la Festa della Repubblica, con l’arrivo di un campione sportivo che ha partecipato all’evento. Successivamente, nel municipio è stata allestita una mostra di cimeli legati agli 80 anni della Repubblica, accessibile al pubblico. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini e autorità, con momenti di commemorazione e esposizione di oggetti storici.