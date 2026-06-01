Festa della Repubblica | la grande celebrazione in piazza con il campione e la mostra in Comune

Da monzatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In piazza si è svolta una cerimonia per celebrare la Festa della Repubblica, con l’arrivo di un campione sportivo che ha partecipato all’evento. Successivamente, nel municipio è stata allestita una mostra di cimeli legati agli 80 anni della Repubblica, accessibile al pubblico. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini e autorità, con momenti di commemorazione e esposizione di oggetti storici.

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Una grande cerimonia in piazza con l’arrivo del campione e poi una mostra di cimeli in municipio per onorare gli 80 anni della nostra Repubblica. É pronto il programma delle celebrazioni per il 2 giugno a Monza: scenario dell’evento sarà la centralissima piazza Trento e Trieste che accoglierà. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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