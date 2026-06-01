Firenze, 31 maggio 2026 – Chi deve fare la spesa dell’ultimo minuto o approfittare del ponte del 2 giugno potrà contare su numerosi supermercati aperti in Toscana, anche se con orari spesso ridotti o differenziati da città a città. Le aperture straordinarie riguarderanno soprattutto i punti vendita delle località turistiche e della costa. Aperture Esselunga. La catena della grande distribuzione Esselunga tira su le saracinesche anche per la Festa della Repubblica. A Firenze, ad esempio, il punto vendita di via di Novoli sarà aperto dalle 8 alle 20, stesso orario anche per il supermercato di Camaiore. Sul sito www.esselunga.it è possibile verificare nel dettaglio gli orari dei singoli negozi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Supermercati aperti il 2 giugno in Toscana, ecco quali sono e dove

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