Supermercati aperti il 2 giugno in Toscana ecco quali sono e dove
In Toscana, diversi supermercati rimarranno aperti il 2 giugno, anche se con orari ridotti o variabili a seconda della città. Chi deve fare acquisti dell’ultimo minuto potrà trovare punti vendita aperti in varie località della regione. La disponibilità di aperture festive riguarda principalmente le grandi catene di supermercati, che adottano orari differenziati rispetto ai giorni normali.
Firenze, 31 maggio 2026 – Chi deve fare la spesa dell’ultimo minuto o approfittare del ponte del 2 giugno potrà contare su numerosi supermercati aperti in Toscana, anche se con orari spesso ridotti o differenziati da città a città. Le aperture straordinarie riguarderanno soprattutto i punti vendita delle località turistiche e della costa. Aperture Esselunga. La catena della grande distribuzione Esselunga tira su le saracinesche anche per la Festa della Repubblica. A Firenze, ad esempio, il punto vendita di via di Novoli sarà aperto dalle 8 alle 20, stesso orario anche per il supermercato di Camaiore. Sul sito www.esselunga.it è possibile verificare nel dettaglio gli orari dei singoli negozi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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