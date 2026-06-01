Fervono i preparativi per la Notte Rosa | a Gatteo arriva la grande festa ' Hit' s Summer

Notizia in breve

A Gatteo si svolge l'evento 'Hit's Summer', parte delle celebrazioni della Notte Rosa, che coinvolge tutta la costa romagnola. L'evento include concerti, spettacoli culturali e fuochi d'artificio, trasformando la zona in un palcoscenico all'aperto. La manifestazione si svolge nelle ore serali e si estende lungo il lungomare, attirando un pubblico numeroso. Le attività sono organizzate in modo da coinvolgere diverse aree della località, con un programma che si concentra sull'intrattenimento e la cultura.