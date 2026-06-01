Fervono i preparativi per la Notte Rosa | a Gatteo arriva la grande festa ' Hit' s Summer
A Gatteo si svolge l'evento 'Hit's Summer', parte delle celebrazioni della Notte Rosa, che coinvolge tutta la costa romagnola. L'evento include concerti, spettacoli culturali e fuochi d'artificio, trasformando la zona in un palcoscenico all'aperto. La manifestazione si svolge nelle ore serali e si estende lungo il lungomare, attirando un pubblico numeroso. Le attività sono organizzate in modo da coinvolgere diverse aree della località, con un programma che si concentra sull'intrattenimento e la cultura.
Tutta la costa romagnola si unisce per l’evento più atteso dell’anno: la Notte Rosa. Concerti, cultura e spettacolari fuochi d’artificio trasformeranno la Riviera in un palcoscenico a cielo aperto. Per l'occasione, anche Gatteo si veste di rosa per la 21esima edizione offrendo a turisti e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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