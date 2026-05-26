La Romagna si prepara alla Notte Rosa, evento che trasformerà tutta la costa in un grande palcoscenico. Le strade e le spiagge si stanno allestendo con luci, decorazioni e iniziative per accogliere i visitatori. Le attività si estenderanno lungo tutta la costa, coinvolgendo locali, esercenti e istituzioni. L’evento rappresenta l’apertura ufficiale dell’estate italiana nella regione.

Notte Rosa – Tutta la Costiera romagnola è pronta a colorarsi e a trasformarsi ancora una volta nel più grande palcoscenico diffuso d’Italia. Dal 19 al 21 giugno. Fervono i preparativi per questa 21esima edizione de La Notte Rosa, l’evento iconico che dal 19 al 21 giugno 2026 segna l’avvio dell’estate italiana, confermandosi come uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati a turismo, musica, intrattenimento e spettacolo. Una festa capace di unire mare, città d’arte, borghi e colline in un unico grande racconto collettivo fatto di emozioni, concerti, cultura e momenti da vivere fino all’alba. Il filo conduttore scelto per questa... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Fervono i preparativi per la Notte Rosa: la Romagna avvia l’estate italiana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Fervono i preparativi, la coppia Micaela Ramazzotti-Claudio Pallitto pronuncerà il fatidico sì quest’estate”: l’indiscrezione del settimanale “Chi”Un settimanale ha rivelato che quest’estate la coppia formata dall’attrice di 47 anni e dal suo compagno, un personal trainer romano, pronuncerà il...

Fervono i preparativi per il Conca Film FestivalI preparativi per il Conca Film Festival sono in corso, con l’obiettivo di portare il cinema fuori dalle sale tradizionali.

Temi più discussi: Notte Rosa: la Romagna accende l’estate; Fuochi di mezza estate, borgo romantico e Moka Club: le sorprese della Notte Rosa nel Ravennate; La Notte Rosa 2026 – Hit’s Summer – Ecco tutti i grandi eventi musicali dell’edizione 2026.

Notte Rosa: la Romagna accende l’estateTutta la Costiera e pronta a colorarsi e a trasformarsi ancora una volta nel piu grande palcoscenico diffuso d’Italia. Dal 19 al 21 giugno ... tgcom24.mediaset.it

Notte Rosa 2026: il programmaFervono i preparativi per questa 21esima edizione de La Notte Rosa, l’evento iconico che dal 19 al 21 giugno 2026 segna l’avvio dell’estate italiana. Tra gli eventi più attesi spicca il grande ... corriereromagna.it