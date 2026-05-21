Arriva al market in bici entra da una finestra rotta e fa la spesa gratis | il ladro affamato incastrato dai sacchetti col marchio del super

Un uomo è stato catturato dopo aver tentato di rubare nel supermercato di un paese della provincia di Cremona. Arrivato in bicicletta, ha rotto una finestra per entrare all’interno, ha preso alcuni generi alimentari e ha cercato di fuggire. Durante la fuga, è stato fermato dai dipendenti del negozio, che hanno notato i sacchetti con il marchio del supermercato. La polizia è intervenuta e ha arrestato il sospetto, che ora si trova in stato di fermo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui