Arriva al market in bici entra da una finestra rotta e fa la spesa gratis | il ladro affamato incastrato dai sacchetti col marchio del super
Un uomo è stato catturato dopo aver tentato di rubare nel supermercato di un paese della provincia di Cremona. Arrivato in bicicletta, ha rotto una finestra per entrare all’interno, ha preso alcuni generi alimentari e ha cercato di fuggire. Durante la fuga, è stato fermato dai dipendenti del negozio, che hanno notato i sacchetti con il marchio del supermercato. La polizia è intervenuta e ha arrestato il sospetto, che ora si trova in stato di fermo.
Casaletto Vaprio (Cremona), 21 maggio 2026 – Arriva in bicicletta, rompe il vetro di una finestra di un supermercato del paese, riempie alcune borse e tenta la fuga. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Crema hanno arrestato per furto aggravato un 23enne straniero, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Poco dopo l’una, la centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di Crema ha ricevuto dalla titolare la segnalazione dell’attivazione dell’allarme volumetrico dell’esercizio commerciale, riscontrando altresì che le telecamere di videosorveglianza erano insolitamente disconnesse. https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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