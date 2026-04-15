Una nota ex protagonista del programma televisivo Uomini e Donne ha annunciato sui social media di essere in attesa del suo secondo bambino. L’annuncio è stato condiviso con un messaggio rivolto ai follower, senza ulteriori dettagli sulla data prevista o altre informazioni personali. La donna, già mamma di un altro bambino, ha scelto di comunicare questa notizia pubblicamente attraverso le piattaforme digitali.

Un’ex protagonista di Uomini e Donne ha condiviso sui social la notizia della sua seconda gravidanza. L’annuncio è arrivato nella tarda mattinata di mercoledì 15 Aprile 2026, ma è evidente che lei ha voluto aspettare un pò prima di comunicare il lieto evento sui social. Un momento importante che segna una nuova fase per uno dei volti femminili più amati e conosciuti del trono classico. Nicole Belloni svela il vero motivo della separazione con Flavio Ubirti Uomini e Donne news: l’annuncio social della seconda gravidanza. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune immagini che la ritraggono insieme al compagno e al loro primo figlio.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, famosa corteggiatrice mamma per la seconda volta: l’annuncio

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