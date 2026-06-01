Evitare il credit crunch | la Regione Marche corre incontro alle imprese ampliando i canali di finanziamento

La Regione Marche ha annunciato un ampliamento dei canali di finanziamento per le imprese, con l’obiettivo di contrastare il credit crunch. La misura mira a facilitare l’accesso ai fondi per sostenere nuovi investimenti e la crescita economica. Nessuna informazione sulle modalità di erogazione o sui soggetti coinvolti, ma si tratta di un intervento diretto per favorire il sostegno alle aziende locali.

ANCONA – Contrastare la stretta del credito bancario, il cosiddetto credit crunch, e ampliare i canali di finanziamento a disposizione delle imprese per sostenere nuovi investimenti e crescita economica. È questo l’obiettivo del piano regionale per il sostegno al credito 2026 approvato dalla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Mounting Private Credit Strains Give Investors Reality Check

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