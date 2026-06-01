Etnica 2026 | a Vicchio concerti teatro mostre e street food

A Vicchio, nel Mugello, la rassegna Etnica 2026 si svolge per la ventottesima volta con quattro serate. La manifestazione si svolge in Piazza Giotto e propone concerti, teatro, mostre e street food provenienti da diverse culture.

Ogni anno, a giugno, il Mugello apre le braccia al mondo. Etnica torna per la ventottesima volta con quattro serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Quattro giorni di musica, di festa, di contaminazione. Un festival che in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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