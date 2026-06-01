Escursione al tramonto sulle colline di Lari
Durante un'escursione al tramonto sulle colline di Lari, i partecipanti hanno potuto ammirare panorami che vanno dal Monte Pisano al mare, passando per le Alpi Apuane e i Monti Livornesi. La passeggiata si è svolta nell’ora più suggestiva della giornata, offrendo viste spettacolari. I visitatori hanno percorso i sentieri delle colline larigiane, godendo delle luci calde del tramonto su paesaggi naturali.
In questa escursione sulle colline larigiane verso il tramonto è possibile gustare, nell’ora più affascinante del giorno, panorami splendidi che spaziano dal Monte Pisano al mare, dalle Alpi Apuane ai Monti Livornesi.Si parte dal caratteristico borgo di Sant’Ermo con la sua Pieve; sbirciando tra. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
A Tiny Japanese Island Where Cats Follow You Everywhere | Kakarashima Island
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