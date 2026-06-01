Notizia in breve

Durante un'escursione al tramonto sulle colline di Lari, i partecipanti hanno potuto ammirare panorami che vanno dal Monte Pisano al mare, passando per le Alpi Apuane e i Monti Livornesi. La passeggiata si è svolta nell’ora più suggestiva della giornata, offrendo viste spettacolari. I visitatori hanno percorso i sentieri delle colline larigiane, godendo delle luci calde del tramonto su paesaggi naturali.