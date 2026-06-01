Elisabetta Gregoraci fa invidia alle ventenni | la notte in discoteca poi la frecciata Non sono perfetta ma vera

La gustosa cena, la notte a ballare, e non manca la frecciata (ma verso chi era?) Classe 1980, ex modella, poi in tv (GFVip, Battiti Live, Made in Sud). Lei è Elisabetta Gregoraci, la showgirl di Soverato divenuta nota ai più per la lunga e profonda storia d'amore con Flavio Briatore, il. 🔗 Leggi su Today.it

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