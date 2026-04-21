Cinzia TH Torrini torna a dirigere una serie televisiva dopo più di vent’anni, questa volta per Canale 5. La nuova produzione si intitola “Madre Terra” e rappresenta il suo ritorno alla regia sulla rete. La serie segna un momento importante per la regista, nota per altri lavori di successo, e segue la conclusione della sua precedente esperienza con “Elisa di Rivombrosa”.

“Madre Terra” è la nuova serie diretta da Cinzia TH Torrini. L’instancabile regista torna dietro la macchina da presa per Canale 5 dopo oltre 20 anni di assenza. Esplosa nel 2003 con “Elisa di Rivombrosa”, l’indimenticata serie dell’ammiraglia Mediaset con Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi che fermò l’Italia con 12 milioni di telespettatori (41,54%) con picco di quasi 15 milioni nella scena finale della prima stagione, la Torrini si spostò su Rai1 per un motivo. Il problema fu la decisione di schierare nel 2005 la seconda stagione di Rivombrosa contro Montalbano, con la serie Rai vincente su quella Mediaset. E così la regista prese armi e bagagli per la Tv di Stato: “Donna Detective”, “Terra Ribelle”, “Tutta la Verità”, “Un’Altra Vita”, “Sorelle” per citare le più note.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MADRE TERRA: CINZIA TH TORRINI TORNA SU CANALE 5 DOPO ELISA DI RIVOMBROSA

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