Su social media si sono sollevate critiche verso Elettra Lamborghini, accusandola di aver utilizzato intelligenza artificiale per creare le locandine del suo tour, invece di ingaggiare un grafico. La questione riguarda il presunto risparmio sui costi, dato che alcuni utenti hanno commentato ironicamente sulla mancanza di fondi per un professionista del settore. La polemica si è sviluppata rapidamente, con vari commenti e discussioni online.

Una nuova polemica sta infiammando i social in queste ore e vede come protagonista, suo malgrado, Elettra Lamborghini. Per la precisione, le grafiche usate per annunciare il suo prossimo Tour Bilaterale nelle piazze, dove campeggia una grande torta con panna e scritte di glassa colorata, affiancata da una palla stroboscopica da discoteca. Il problema? Si tratta di una foto creata interamente con intelligenza artificiale (sebbene nel post non sia stato specificato). E tanto è bastato per scatenare una tempesta di commenti indignati, soprattutto su X. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini.... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Ma non ha soldi per un grafico?”: polemica su Elettra Lamborghini per le locandine del tour (fatte con ai)

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