ecco come inizia far away

Barbara D’urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perchè non si doveva sapere BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle Nel pomeriggio di Canale 5 è tempo di una complicata storia d'amore. Protagonisti Alya e Cihan Una città molto lontana attende i telespettatori di Canale 5. Da oggi, mercoledì 3 giugno, alle 14.45, prende il via Far Away (Uzak Sehir), la nuova dizi turca pomeridiana dell’estate. Tra intrighi e colpi di scena, la soap è ambientata a Mardin, in Turchia, e vede al centro della scena la complicatissima storia d’amore tra Alya Smith e Cihan Albora. In questo articolo anticipiamo come prenderà il via la nuova appassionante epopea turca, motivo per cui vi invitiamo a non proseguire con la lettura se non volete spoiler. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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