Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Alisson Santos, che si è unito alla squadra dopo sei mesi di prestito. La società ha comunicato che l’accordo definitivo è stato raggiunto, con un investimento di 16 milioni di euro. Santos, che ha giocato nelle ultime partite della stagione, ora fa parte stabilmente del club. La trattativa si è conclusa con successo, portando il giocatore a vestire la maglia azzurra in modo permanente.

Alisson Santos diventa definitivamente un calciatore del Napoli dopo sei mesi decisivi nella seconda parte di stagione. Il club azzurro ha esercitato l’opzione di riscatto da 16 milioni di euro con lo Sporting Lisbona, chiudendo così l’operazione al 100%. Alisson al Napoli: i 16 milioni spesi per il riscatto. L’operazione era già stata strutturata a gennaio quando il Napoli ha preso il brasiliano in prestito oneroso pagando 3,5 milioni di euro. Fabrizio Romano ha confermato l’ufficialità dell’affare attraverso i propri canali: “Il Napoli ha esercitato oggi l’opzione di acquisto da 16 milioni di euro per Alisson Santos. Tutto fatto e concluso”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - È fatta, colpo da 16 milioni per il Napoli: l’annuncio di Romano

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