Nella notte e al mattino del 1° giugno, la provincia di Forlì-Cesena è stata interessata da due scosse di terremoto con epicentro a Meldola. La popolazione ha manifestato timore per le scosse avvertite in diversi quartieri. Non sono stati segnalati danni o feriti. Le autorità hanno monitorato la situazione e invitato a seguire eventuali aggiornamenti. La sequenza sismica si è verificata nel corso di poche ore, senza ulteriori eventi confermati successivamente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Notte e mattina di apprensione in provincia di Forlì-Cesena. Una doppia scossa di terremoto ha interessato la provincia di Forlì-Cesena tra la notte e la mattinata di lunedì 1° giugno, provocando paura tra la popolazione. Entrambi gli eventi sismici hanno raggiunto una magnitudo di 3.2, risultando chiaramente percepiti in numerosi comuni della zona. La prima scossa è stata registrata alle ore 1:51, mentre la seconda si è verificata alle 7:58, con epicentro in entrambi i casi nel territorio comunale di Meldola. I dati registrati dall’Ingv. Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il primo terremoto ha avuto epicentro a circa due chilometri a sud-ovest di Meldola, con un ipocentro localizzato a 21,8 chilometri di profondità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Due scosse di terremoto nel Forlivese: paura tra i residenti, epicentro a Meldola

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