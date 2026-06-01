Dirpolis Open Lab Day | una giornata per scoprire le attività di formazione e di ricerca dell’Istituto di Diritto Politica e Sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna

Da pisatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il Dirpolis Open Lab Day, si sono potute visitare le aree dedicate alle attività di formazione e ricerca dell’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo. Sono stati presentati progetti e laboratori, con incontri tra studenti, ricercatori e visitatori. L’evento ha mostrato le diverse iniziative in corso, evidenziando l’approccio multidisciplinare dell’istituto. Numerose persone hanno partecipato alle sessioni e alle dimostrazioni pratiche, scoprendo le attività portate avanti dall’ente.

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Dirpolis. Ovvero, Diritto, Politica, Sviluppo. Tre assi portanti per comprendere la complessità del presente e tracciare le rotte per il domani. L'Istituto della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa che si occupa di ricerca multidisciplinare nei campi del diritto, dell'economia e delle scienze. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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