Dirpolis Open Lab Day | una giornata per scoprire le attività di formazione e di ricerca dell’Istituto di Diritto Politica e Sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna

Notizia in breve

Durante il Dirpolis Open Lab Day, si sono potute visitare le aree dedicate alle attività di formazione e ricerca dell’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo. Sono stati presentati progetti e laboratori, con incontri tra studenti, ricercatori e visitatori. L’evento ha mostrato le diverse iniziative in corso, evidenziando l’approccio multidisciplinare dell’istituto. Numerose persone hanno partecipato alle sessioni e alle dimostrazioni pratiche, scoprendo le attività portate avanti dall’ente.