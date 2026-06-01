In Italia, la digitalizzazione dei comuni avanza rapidamente grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli investimenti sono stati destinati a progetti di innovazione digitale, migliorando servizi pubblici e infrastrutture. La spinta arriva da risorse europee e nazionali, che hanno permesso di accelerare interventi in vari territori. La rapida crescita si riflette nella crescente diffusione di tecnologie digitali nei servizi comunali.

La digitalizzazione nei comuni procede a passo svelto grazie agli investimenti che arrivano dai fondi del Pnrr. Oltre 7 miliardi stanziati dall’Unione europea nel programma sono stati destinati all’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione. Inoltre, gli interventi fondamentali hanno riguardato la fornitura dei servizi pubblici digitali e il passaggio alle infrastrutture cloud. Secondo un’indagine fra le amministrazioni locali, stilata da Anci, Banca d’Italia e dipartimento della Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri, il numero dei comuni che offrono tutte le fasi di un servizio pubblico sul web è aumentata esponenzialmente negli ultimi anni, arrivando al 74% nel 2024. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Digitalizzazione, l’Italia corre: Comuni più innovativi grazie ai fondi del Pnrr

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