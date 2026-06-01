Delegazione svedese ospite a Cona e a Unife | confronto sui modelli formativi
Una delegazione svedese proveniente da Kristianstad ha visitato Cona e l'università di Ferrara. Durante la visita, si è svolto un confronto sul sistema formativo del corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico. La delegazione ha partecipato a un percorso di visita e discussione, senza ulteriori dettagli sui contenuti o esiti dell'incontro. La visita si è concentrata sull'osservazione delle strutture e delle modalità di insegnamento del corso.
Nei giorni scorsi una delegazione proveniente da Kristianstad, in Svezia, ha partecipato a un percorso di visita e confronto dedicato al sistema formativo universitario del corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’iniziativa ha coinvolto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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