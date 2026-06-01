Delegazione svedese ospite a Cona e a Unife | confronto sui modelli formativi

Notizia in breve

Una delegazione svedese proveniente da Kristianstad ha visitato Cona e l'università di Ferrara. Durante la visita, si è svolto un confronto sul sistema formativo del corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico. La delegazione ha partecipato a un percorso di visita e discussione, senza ulteriori dettagli sui contenuti o esiti dell'incontro. La visita si è concentrata sull'osservazione delle strutture e delle modalità di insegnamento del corso.