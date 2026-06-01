Dario Stefàno nominato commendatore | sue le norme su enoturismo e oleoturismo
Il 2 giugno, a Lecce, verrà conferita a Dario Stefàno l’onorificenza di commendatore dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. Stefàno, ex senatore e assessore regionale pugliese, riceverà il riconoscimento nello stesso giorno in cui sono state approvate norme su enoturismo e oleoturismo. La cerimonia si svolgerà nella città salentina, senza ulteriori dettagli sul motivo specifico della premiazione.
ROMA - Dario Stefàno, ex senatore e assessore regionale pugliese originario di Otranto, riceverà domani 2 giugno, a Lecce, l'onorificenza di commendatore dell'ordine al merito della Repubblica Italiana. Il riconoscimento è stato conferito dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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