Shrek, il celebre personaggio dei film d’animazione, compie 25 anni. La saga, iniziata con il primo film, ha conquistato il pubblico con le sue storie divertenti e i personaggi riconoscibili. La serie si sviluppa attraverso diverse pellicole, incentrate sulle avventure dell’orco verde e dei suoi amici, tra momenti comici e situazioni sorprendenti. La figura di Shrek ha lasciato un segno anche nel mondo della cultura pop, diventando un’icona riconoscibile a livello internazionale.

Presentato in concorso a Cannes, è stato il primo film d'animazione americano proiettato sulla Croisette dai tempi di Peter Pan (1953). Con un incasso globale di 484 milioni di dollari (contro un budget di 60), Shrek divorò il botteghino guadagnandosi una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson, il rivoluzionario cartoon è stato il primo a vincere l'Oscar nella neonata categoria al miglior film d'animazione inaugurando una nuova era del genere: grazie al suo umorismo brillante, ai personaggi diventati iconici e ai numerosi riferimenti alla cultura pop, spesso colti solo dal pubblico adulto. La coloratissima pellicola fa da apripista alla fortunata serie cinematografica composta da quattro film (un quinto capitolo è previsto nel 2027) e due spin-off. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Shrek, i momenti più iconici della saga

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