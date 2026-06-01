L’evento gratuito “Anteprima d’Estate” si svolge fino a domani nei padiglioni di Rho, promosso da Artigiano in Fiera. La manifestazione presenta prodotti come il matcha e il telo anti-sabbia.

Prosegue fino a domani «Anteprima d'Estate» l'evento gratuito promosso da Artigiano in Fiera nei padiglioni di Rho. Un'esperienza immersiva nell'artigianato di 50 Paesi, un modo per esplorare le usanze dei territori e delle culture del mondo. «Lo spazio di incontro quest'anno diventa ancora più un'occasione di dialogo - ha detto il presidente Antonio Intiglietta - Molte imprese provengono da territori segnati dai conflitti che qui trovano uno spazio per raccontarsi attraverso il proprio lavoro. In questo senso l'evento offre un contesto in cui la relazione diretta tra le persone, la conoscenza reciproca e il rispetto delle identità possano svilupparsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal matcha al telo anti-sabbia. "Anteprima d’Estate" in Fiera

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