Dal Comune tornano i soggiorni estivi per over 65 | dal viaggio agli hotel le agevolazioni previste

Notizia in breve

Il Comune di Genova ha annunciato il ripristino dei soggiorni estivi per le persone over 65 residenti in città, dopo più di trent’anni. L'iniziativa include pacchetti che coprono viaggio e soggiorno in hotel, con agevolazioni previste per gli utenti. La misura mira a offrire opportunità di riposo durante la stagione estiva per questa fascia di popolazione. Le modalità di partecipazione e i dettagli sui servizi saranno comunicati prossimamente.