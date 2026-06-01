Dal Comune tornano i soggiorni estivi per over 65 | dal viaggio agli hotel le agevolazioni previste
Il Comune di Genova ha annunciato il ripristino dei soggiorni estivi per le persone over 65 residenti in città, dopo più di trent’anni. L'iniziativa include pacchetti che coprono viaggio e soggiorno in hotel, con agevolazioni previste per gli utenti. La misura mira a offrire opportunità di riposo durante la stagione estiva per questa fascia di popolazione. Le modalità di partecipazione e i dettagli sui servizi saranno comunicati prossimamente.
Dopo oltre trent’anni, il Comune di Genova torna a promuovere soggiorni estivi dedicati alle persone over 65 residenti in città. L’iniziativa, avviata in via sperimentale nell’ambito del programma “Estate Sicura 2026” secondo le linee guida approvate nell’ultima riunione di giunta, nasce con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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