Dal 31 maggio al 14 giugno Animali Celesti ritorna a Coltano e accende di poesia il percorso
Dal 31 maggio al 14 giugno, il Parco delle Biodiversità di Coltano ospiterà cinque serate dedicate a poesia, teatro, musica e arte. L’evento, intitolato Animali Celesti, si svolge nel contesto di un percorso culturale che mira a coinvolgere il pubblico attraverso spettacoli e installazioni. La rassegna si svolgerà nel parco, offrendo un’occasione di intrattenimento e cultura in un ambiente naturale.
Il Parco delle Biodiversità di Coltano si prepara ad accogliere cinque serate all’insegna della poesia, del teatro, della musica e dell’arte tutta. Dal 31 maggio al 14 giugno, dopo la residenza invernale e gli eventi promossi a Pisa nell’ex convento degli Scalzi, ANIMALI CELESTI teatro d’arte. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Ossigeno liquido. Arriva la Camminata dei Poeti degli Animali Celesti Domenica 31 maggio dalle ore 15.30 un'occasione da non perdere, una marcia pacifica di protesta, un atto poetico contro l’oscuramento della poesia dalla vita di tutte e tutti noi tinyurl.com/ x.com
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