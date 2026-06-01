Dal 31 maggio al 14 giugno Animali Celesti ritorna a Coltano e accende di poesia il percorso

Notizia in breve

Dal 31 maggio al 14 giugno, il Parco delle Biodiversità di Coltano ospiterà cinque serate dedicate a poesia, teatro, musica e arte. L’evento, intitolato Animali Celesti, si svolge nel contesto di un percorso culturale che mira a coinvolgere il pubblico attraverso spettacoli e installazioni. La rassegna si svolgerà nel parco, offrendo un’occasione di intrattenimento e cultura in un ambiente naturale.