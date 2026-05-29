' Animali celesti' torna a Coltano con ' La camminata dei poeti'

Notizia in breve

Dal 31 maggio al 14 giugno, l’installazione “Animali celesti” torna a Coltano. Domenica 31 maggio, partirà da Pisa “La camminata dei poeti”, un evento collegato alla mostra. La manifestazione prevede una passeggiata pubblica nel territorio, con interventi e letture di poesie lungo il percorso. L’installazione e l’evento sono organizzati in collaborazione con enti locali e associazioni culturali. La camminata si svolgerà su un percorso di circa 10 chilometri.