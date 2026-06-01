Calendario degli scioperi di giugno 2026 | tutte le date e i settori coinvolti dalle aule scolastiche fino ai trasporti e ai tribunali

Notizia in breve

A giugno 2026 sono previste diverse agitazioni sindacali in vari settori. Tra le categorie coinvolte ci sono le scuole, i trasporti e i tribunali. Le date degli scioperi sono state pubblicate e riguardano più giornate nel corso del mese. Le agitazioni coinvolgono personale scolastico, lavoratori dei trasporti pubblici e operatori del settore giudiziario. La pianificazione delle azioni sindacali interessa più settori e giorni distribuiti nel mese di giugno.