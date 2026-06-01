Calendario degli scioperi di giugno 2026 | tutte le date e i settori coinvolti dalle aule scolastiche fino ai trasporti e ai tribunali
A giugno 2026 sono previste diverse agitazioni sindacali in vari settori. Tra le categorie coinvolte ci sono le scuole, i trasporti e i tribunali. Le date degli scioperi sono state pubblicate e riguardano più giornate nel corso del mese. Le agitazioni coinvolgono personale scolastico, lavoratori dei trasporti pubblici e operatori del settore giudiziario. La pianificazione delle azioni sindacali interessa più settori e giorni distribuiti nel mese di giugno.
Il mese di giugno si preannuncia particolarmente complicato sul fronte delle agitazioni sindacali. I lavoratori di numerosi settori si preparano, infatti, a incrociare le braccia in tutta Italia: le interruzioni coinvolgeranno i servizi essenziali, dalla mobilità all’istruzione, passando per la giustizia e la cultura. Di seguito proponiamo un riepilogo dettagliato delle mobilitazioni emerse dai dati sindacali, suddiviso per categorie professionali per agevolare l’organizzazione delle proprie giornate. Il sindacato Usb Pubblico Impiego Scuola ha indetto uno sciopero degli scrutini dal 6 al 16 giugno. La protesta coinvolge i docenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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