Da Firenze al Sud America i macinacaffè di Conti Valerio girano il mondo

Un'azienda di Sesto Fiorentino specializzata nella produzione di macinacaffè ha annunciato l'esportazione dei propri prodotti in Sud America. I macinacaffè, realizzati dalla Conti Valerio Srl, sono distribuiti in vari Paesi, con un focus sulla diffusione internazionale. La società ha dichiarato che la passione per il caffè e la lavorazione artigianale sono stati fattori chiave per l'espansione. La produzione continua a crescere e l'azienda si sta affermando in nuovi mercati esteri.

LA PASSIONE per il caffè e l’arte di macinarlo. Sono gli ingredienti che hanno permesso alla Conti Valerio Srl di Sesto Fiorentino (Firenze) di continuare a crescere e di affermarsi in nuovi mercati. Fondata nel capoluogo toscano nel 1920, l’azienda produce macinacaffè sia professionali che per la casa. La società, sotto la guida dell’ad Maurizio Fiorani (in foto in alto), ha registrato una crescita ininterrotta negli ultimi tredici anni, chiudendo il 2025 con un fatturato di 65 milioni di euro, puntando su investimenti, innovazione e persone. Maurizio Fiorani, qual è la vostra storia? "L’azienda è stata fondata nel 1920 dall’imprenditore toscano Aurelio Conti, con i marchi di punta Eureka 1920 ed Eureka Oro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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