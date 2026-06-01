Da Claudio Casisa a Sergio Friscia | ecco il cartellone della nuova stagione del Teatro Apparte

Da palermotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata annunciata la stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Apparte, con un programma che include produzioni originali, spettacoli inediti e artisti noti della comicità e del teatro siciliano contemporaneo. Tra gli ospiti ci sono Claudio Casisa e Sergio Friscia. La programmazione mira a offrire un mix di novità e nomi di rilievo nel panorama teatrale regionale. La stagione si svolgerà nel corso dell’anno, con date ancora da definire.

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È stata presentata ufficialmente la nuova stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Apparte, un cartellone che punta su produzioni originali, spettacoli inediti e grandi nomi della comicità e del teatro siciliano contemporaneo. Una stagione costruita attorno a un’identità precisa, racchiusa nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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