Il teatro Pirandello gioca d' anticipo e presenta la stagione | da Muccino a Rubini ecco il cartellone

Il teatro Pirandello ha annunciato in anticipo rispetto agli anni precedenti la programmazione della prossima stagione, che prevede 13 spettacoli. La presentazione è stata fatta dal direttore artistico e dalla Fondazione che gestisce il teatro. Tra le proposte ci sono spettacoli di registi noti, senza specificare i titoli o i nomi coinvolti. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui singoli eventi.

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