Il teatro Pirandello gioca d' anticipo e presenta la stagione | da Muccino a Rubini ecco il cartellone
Il teatro Pirandello ha annunciato in anticipo rispetto agli anni precedenti la programmazione della prossima stagione, che prevede 13 spettacoli. La presentazione è stata fatta dal direttore artistico e dalla Fondazione che gestisce il teatro. Tra le proposte ci sono spettacoli di registi noti, senza specificare i titoli o i nomi coinvolti. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui singoli eventi.
In anticipo rispetto al passato, il direttore artistico Roberta Torre e la Fondazione teatro Luigi Pirandello hanno presentato la prossima stagione con 13 appuntamenti in cartellone.“Sarà una stagione teatrale – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie Roberta Torre – che mescola tanti generi: ci. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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