da brescia a roma e ritorno la 1000 miglia riaccende la passione dei motori

Dal 9 al 13 giugno, la carovana delle 1000 Miglia attraversa l’Italia, partendo da Brescia e tornando a Roma. La gara si svolge sul tradizionale tracciato a otto, che richiama le edizioni storiche precedenti alla Seconda guerra mondiale. Le auto d’epoca e moderne partecipano a questa corsa, che coinvolge vari tratti tra le due città. La manifestazione si svolge lungo strade pubbliche, con passaggi in diverse regioni italiane.

Dal 9 al 13 giugno, l’Italia sarà attraversata dalla carovana delle 1000 Miglia. Ancora una volta si svolgerà sul celebre tracciato “a otto”, ispirato alle edizioni storiche dell’anteguerra. Partenza e arrivo a Brescia, città che da sempre rappresenta il cuore della Freccia Rossa, mentre il percorso attraverserà gran parte del Nord e del Centro Italia con tappe a Padova, Montecatini Terme, Roma e Rimini. Più che una semplice gara di regolarità per auto storiche, la 1000 Miglia continua oggi a rappresentare uno dei più grandi eventi itineranti italiani dedicati al patrimonio automobilistico, al turismo e alla valorizzazione del territorio. Un format capace di mettere insieme collezionisti internazionali, case automobilistiche, sponsor, piccoli comuni, piazze storiche e migliaia di appassionati distribuiti lungo oltre 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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