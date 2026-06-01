Crozza-De Luca ultima puntata | In cinque giorni ho sistemato tutto E mo che faccio?

Nell’ultima puntata stagionale di Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, Maurizio Crozza ha riproposto uno dei suoi personaggi più apprezzati: Vincenzo De Luca.L'ironiaLo sketch ha preso spunto dalle recenti elezioni comunali di Salerno e immagina un sindaco soddisfatto per aver “risolto” in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crozza De Luca: In 5 giorni ho già risolto tutti i problemi di Salerno!

Notizie e thread social correlati

Crozza-De Luca celebra il suo ritorno a Salerno e rivendica di aver risolto tutti i problemi della città in cinque giorniMaurizio Crozza, interpretando Vincenzo De Luca, ha partecipato all’ultimo episodio di Fratelli di Crozza, trasmesso venerdì sera sul Nove e su...

Crozza imita De Luca: “Problemi di Salerno risolti in 5 giorniUn comico ha imitato un politico affermando che i problemi di una città sono stati risolti in cinque giorni.

Temi più discussi: Crozza/De Luca e i suoi anni di sindaco di Salerno: Vorrei elargire un emozionante amarcord; Crozza-De Luca: In cinque giorni ho già risolto tutti i problemi di Salerno. E mo che faccio?; Fratelli di Crozza | Puntata 22 maggio 2026; Crozza veste i panni di De Luca e riscrive la storia di Salerno: È tutto nei poemi epici, la Delucheide e la Vincenzea.

Crozza-De Luca: In cinque giorni ho risolto tutti i problemi di Salerno. E adesso? salernonotizie.it/2026/06/01/cro… x.com

Vincenzo De Luca è di nuovo il nuovo sindaco di Salerno reddit

Fratelli di Crozza, quando torna sul Nove – La prima chicca: Maurizio Crozza nei panni di Fico (e De Luca lo mette sotto esame…) / VideoIl ritorno di Maurizio Crozza sul Nove (e in streaming su discovery+) si sta avvicinando. Ancora un po’ di attesa, ma il countdown è ufficialmente partito in vista della nuova stagione. Venerdì 3 ... affaritaliani.it

Crozza/De Luca e i suoi anni da sindaco di Salerno: Vorrei elargire un emozionante amarcordNella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima ... msn.com