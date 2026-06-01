Crozza-De Luca ultima puntata | In cinque giorni ho sistemato tutto E mo che faccio?

Da salernotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’ultima puntata stagionale di Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, Maurizio Crozza ha riproposto uno dei suoi personaggi più apprezzati: Vincenzo De Luca.L'ironiaLo sketch ha preso spunto dalle recenti elezioni comunali di Salerno e immagina un sindaco soddisfatto per aver “risolto” in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Crozza De Luca: In 5 giorni ho già risolto tutti i problemi di Salerno!

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