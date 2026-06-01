Crepet sulla violenza giovanile | È sbagliato che un insegnante perdoni | deve punire che non vuol dire dare delle sberle ma far capire da dove nasce l’errore

Un episodio di aggressione a un docente di diritto in una scuola del Nord Italia ha portato alla ribalta il tema della violenza tra studenti. Un ragazzo ha ferito l’insegnante durante l’orario scolastico, alimentando discussioni sulla gestione del comportamento in classe. La vicenda ha riacceso il dibattito sulle responsabilità degli educatori e sull’importanza di interventi adeguati per prevenire episodi simili. Nessuna informazione su eventuali provvedimenti o indagini è stata resa nota al momento.

Il caso dell’aggressione al docente di diritto a Nereto, ferito in aula da uno studente, ha riaperto il dibattito sulla violenza a scuola e sulle responsabilità educative. Sulla questione è intervenuto lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, in un’intervista al quotidiano Il Centro, offrendo un’analisi dura e senza sconti sulla società attuale, sul ruolo dei genitori e sull’importanza delle punizioni. Crepet condivide in pieno la linea dura tracciata dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, invocando sanzioni esemplari e un ripensamento profondo dei modelli educativi. Per Paolo Crepet, quanto accaduto a Nereto è sintomo di un’accelerazione preoccupante della società. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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