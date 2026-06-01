cosi il tema etico diventa leva economica

Il “Phygital Sustainability Expo®” si svolgerà a Roma il 4 e 5 giugno. La presidente ha spiegato che il focus sarà sulla transizione dalla sostenibilità economica a quella ambientale e sociale. La conferenza vedrà aziende e stakeholder discutere di pratiche sostenibili. L’evento intende promuovere strategie concrete per integrare i temi ambientali e sociali nelle imprese. Non sono stati forniti dettagli su partecipanti o programmi specifici.

La sostenibilità, da quella economica, senza cui non c'è impresa, a quella imprescindibile ambientale e sociale sono al centro del “Phygital Sustainability Expo®?” che si terrà a Roma il 4 e 5 giugno, i cui obiettivi ci sono stati illustrati dalla presidente Valeria Mangani. Presidente, la sostenibilità oggi è un tema etico ma anche leva economica? Oggi è soprattutto una questione industriale. Per anni è stata raccontata come qualcosa di accessorio, invece incide direttamente sulla competitività delle imprese, su investimenti e accesso ai mercati. Nel 2026 molte norme europee entrano nella vita delle imprese. Quanto sta cambiando il mercato? Molto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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