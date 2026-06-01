A Trento, alcuni giovani di origine magrebina hanno attaccato con asce e oggetti contundenti durante i festeggiamenti per la vittoria del PSG in Champions. La violenza ha provocato un morto e oltre 200 feriti. La zona è stata evacuata e sottoposta a controlli, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per disperdere la folla. La scena si è trasformata in scontro tra gruppi di giovani e agenti, con tensioni alimentate dalla frustrazione e dalla presenza di bande rivali.

Ancora una volta la Francia paga la «colpa» dei campioni. Al fischio finale di Psg-Arsenal, con la squadra parigina che ha conquistato la sua seconda e consecutiva Champions, in 15 città si è scatenata la guerriglia urbana. Gli scontri più violenti si sono avuti a Parigi con un bilancio terrificante: un morto e uno in fin di vita, altri 219 feriti di cui almeno 8 gravissimi, secondo il bilancio del ministro dell’Interno Laurent Nuñez, che ha affermato: «Sono stati eseguiti 457 arresti, le persone fermate sono 780. La stragrande maggioranza è uscita di casa per festeggiare e tutto è andato benissimo. Ma qualche individuo, e non si tratta di tifosi del Psg, ma di gente che neppure guarda le partite, è uscito per creare incidenti e disordini. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Così festeggiano la Champions le seconde generazioni francesi. A Trento magrebini con l’ascia

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[Multi-SUB] The Immortal Master Came Down the Mountain to Avenge Her Family

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