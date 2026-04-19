Le seconde generazioni in piazza | Noi nuovi italiani qui per costruire

Oggi un gruppo di giovani seconde generazioni si è radunato in piazza per un sit-in. L’evento è iniziato con l’Inno d’Italia, seguito da applausi quando sono state ricordate le parole della canzone “Cara Italia” del rapper Ghali, che affermano:

Il sit-in si apre con l’Inno d’Italia. Applausi, quando si citano le parole del brano “Cara Italia“ del rapper Ghali: "Quando mi dicono vai a casa, rispondo sono già qua". Ai piedi dell’Arco della Pace si radunano le seconde generazioni per l’iniziativa “Con coraggio“ promossa dal responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia Milano, Amir Atrous. Una manifestazione a poche ore di distanza dall’evento sostenuto dalla Lega e dai Patrioti europei a Milano. "La nostra manifestazione non è stata organizzata “contro qualcuno“ ma “per qualcosa“: per portare il tema dei nuovi italiani al centro del dibattito pubblico, con spirito costruttivo e inclusivo", sottolinea Atrous spiegando che non si tratta di una piazza contro la Lega.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le seconde generazioni in piazza: "Noi, nuovi italiani, qui per costruire" TOP 5 des villages français : patrimoine, légendes et traditions - MG Notizie correlate Migranti, seconde generazioni in piazza con Forza Italia: “spirito inclusivo”“Dispiace che Forza Italia faccia una sorta di contro manifestazione, è inopportuna. Migranti, sempre più persone acquistano la cittadinanza italiana, aumenta il peso delle seconde generazioniI processi di stabilizzazione dei migranti si riflettono nella crescita delle acquisizioni di cittadinanza italiana, che nel decennio 2015-2024... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Anche per le seconde generazioni di destra la remigrazione è roba da Medioevo; Le seconde generazioni in piazza: Noi, nuovi italiani, qui per costruire; All’Arco della Pace di Milano il sit-in di Forza Italia per le seconde generazioni; Remigration, seconde generazioni in piazza a Milano: anche Forza Italia appoggia il sit-in. Anche per le seconde generazioni di destra la remigrazione è «roba da Medioevo»Decine di persone con background migratorio, guidate da Forza Italia, ieri hanno manifestato contro le idee dei Patrioti europei: «Basta con lo spauracchio dell'uomo nero» ... avvenire.it All’Arco della Pace di Milano il sit-in di Forza Italia per le seconde generazioniL’iniziativa fa da contraltare al raduno dei Patrioti voluto dagli alleati leghisti. Il coordinatore regionale Sorte: Noi non vogliamo essere dalla parte sbagliata della storia ... rainews.it All’Arco della Pace di Milano il sit-in di Forza Italia per le seconde generazioni L’iniziativa fa da contraltare al raduno dei Patrioti degli alleati leghisti. Il coordinatore regionale Sorte: “Noi non vogliamo essere dalla parte sbagliata della storia” - facebook.com facebook All’Arco della Pace di Milano il sit-in di Forza Italia per le seconde generazioni L’iniziativa fa da contraltare al raduno dei Patrioti degli alleati leghisti. Il coordinatore regionale Sorte: “Noi non vogliamo essere dalla parte sbagliata della storia” x.com