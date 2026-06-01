Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Come ti muovi, sbagli porta sullo schermo l’ironia sottile e malinconica di Gianni Di Gregorio, affiancato da Greta Scarano. La quotidianità placida di un professore in pensione viene scossa dall’arrivo improvviso della figlia, dando vita a una serie di situazioni leggere ma rivelatrici, dove il sorriso si intreccia con una riflessione delicata sul tempo che passa e sui rapporti familiari. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21.15 (canale 302) Minority Report, diretto da Steven Spielberg e interpretato da Tom Cruise, costruisce un futuro inquietante in cui i crimini vengono previsti prima ancora di essere commessi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Lunedi 1 Giugno 2026 - Die in a Gunfight: Un buon modo per morire

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