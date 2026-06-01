L’Iran potrebbe bloccare anche lo stretto di Bab el-Mandeb, un passaggio strategico per il commercio mondiale che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Attualmente, l’attenzione è rivolta alla possibilità che il paese chiuda anche questo tratto, oltre allo stretto di Hormuz, che rappresenta un punto di passaggio cruciale per le rotte marittime internazionali. La chiusura di entrambe le vie avrebbe ripercussioni significative sul traffico commerciale globale.

Roma, 1 giugno 2026 – Non solo Hormuz. L’Iran potrebbe bloccare anche la ‘Porta delle Lacrime’ o ‘del lamento funebre’, ovvero Bab el-Mandeb, altro Stretto e snodo nevralgico per il commercio mondiale. Il suo ruolo chiave sul Mar Rosso lo rende uno dei colli di bottiglia del traffico marittimo più delicati al mondo. E la traduzione del nome arabo Bab el-Mandeb allude proprio alle minacce da sempre connesse al passaggio attraverso le sue acque. Ad anticipare le intenzioni di Teheran, che starebbe valutando anche il blocco totale di Hormuz è l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran che annuncia l 'interruzione dei negoziati indiretti tra Usa e Iran per protesta contro l'offensiva israeliana in Libano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cosa succede se l’Iran blocca anche Bab el-Mandeb, la ‘Porta delle Lacrime’

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