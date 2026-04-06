Iran Teheran minaccia di bloccare anche lo Stretto di Bab el-Mandeb

L’Iran ha annunciato di poter bloccare anche lo Stretto di Bab el-Mandeb, dopo aver minacciato di chiudere il Golfo di Hormuz. Lo stretto si trova al largo della Penisola Arabica ed è attraversato quotidianamente da navi che trasportano milioni di barili di petrolio dall’Arabia Saudita. La decisione arriva in un momento di tensione tra Teheran e le potenze mondiali riguardo alle questioni sul nucleare e sulle sanzioni economiche.