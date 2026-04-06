Iran Teheran minaccia di bloccare anche lo Stretto di Bab el-Mandeb
L’Iran ha annunciato di poter bloccare anche lo Stretto di Bab el-Mandeb, dopo aver minacciato di chiudere il Golfo di Hormuz. Lo stretto si trova al largo della Penisola Arabica ed è attraversato quotidianamente da navi che trasportano milioni di barili di petrolio dall’Arabia Saudita. La decisione arriva in un momento di tensione tra Teheran e le potenze mondiali riguardo alle questioni sul nucleare e sulle sanzioni economiche.
Dopo Hormuz, l’Iran minaccia di limitare il transito di un’altra via marittima molto trafficata: lo Stretto di Bab el-Mandeb, al largo della Penisola Arabica, utilizzato dall’Arabia Saudita per inviare milioni di barili di greggio ogni giorno. Largo 32 chilometri, collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e al Mar Arabico. Inoltre è uno dei più trafficati per il mercato petrolifero globale: un quarto del commercio mondiale di container transita attraverso questo Stretto durante il viaggio da e verso il Canale di Suez. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Iran Threatens To Block The 4th Largest Shipping Route If US Escalates War | N18G
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