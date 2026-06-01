Corteo antimilitarista a Lecco il 2 giugno | in piazza contro guerra e riarmo

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, un gruppo di attivisti lecchesi organizzerà un corteo antimilitarista in piazza. La manifestazione si concentrerà contro la guerra e il riarmo, coinvolgendo partecipanti locali. La protesta si svolgerà nel centro della città e prevede un corteo pacifico. Non sono stati comunicati dettagli riguardo alle eventuali autorizzazioni o numeri di partecipanti.

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, un gruppo di attivisti lecchesi protesterà a Lecco. Appuntamento alle 10 in piazza Diaz, punto di partenza del corteo antimilitarista organizzato dall'Assemblea permanente contro le guerre, collettivo locale che da mesi costruisce. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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