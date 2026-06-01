Condannato per traffico di droga espulso dall’Italia | rimpatriato in Brasile
Un cittadino straniero condannato per traffico di droga è stato espulso dall’Italia e rimpatriato in Brasile. La Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento di espulsione, disposto dal Magistrato di Sorveglianza, in sostituzione della pena detentiva. L’uomo era stato condannato in Italia e, dopo il procedimento, è stato accompagnato nel suo paese di origine. Nessun dettaglio sulla durata della detenzione o sulla data dell’espulsione.
La Polizia di Stato ha eseguito nei giorni scorsi un provvedimento di espulsione disposto dal Magistrato di Sorveglianza nei confronti di un cittadino straniero, adottato in sostituzione della pena detentiva.L’uomo era detenuto presso la Casa Circondariale di Frosinone e stava scontando una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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