Condannato per traffico di droga espulso dall’Italia | rimpatriato in Brasile
Un uomo straniero condannato per traffico di droga è stato espulso dall’Italia e rimpatriato in Brasile. La Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento di espulsione, emesso dal Magistrato di Sorveglianza, in sostituzione della pena detentiva. L’operazione si è svolta nei giorni scorsi e ha portato alla partenza dell’individuo verso il suo paese di origine.
La Polizia di Stato ha eseguito nei giorni scorsi un provvedimento di espulsione disposto dal Magistrato di Sorveglianza nei confronti di un cittadino straniero, adottato in sostituzione della pena detentiva.L’uomo era detenuto presso la Casa Circondariale di Frosinone e stava scontando una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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