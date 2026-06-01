Condannato per traffico di droga espulso dall’Italia | rimpatriato in Brasile

Notizia in breve

Un uomo straniero condannato per traffico di droga è stato espulso dall’Italia e rimpatriato in Brasile. La Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento di espulsione, emesso dal Magistrato di Sorveglianza, in sostituzione della pena detentiva. L’operazione si è svolta nei giorni scorsi e ha portato alla partenza dell’individuo verso il suo paese di origine.