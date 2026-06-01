Una minaccia di Kür?at compromette i preparativi del matrimonio tra Mahir e Canfeza, protagonisti della serie turca. La coppia si avvicina alle nozze, ma l’intervento di un terzo mette in discussione tutto. La tensione cresce mentre i dettagli delle nozze sono ancora da definire. La situazione si sviluppa nelle puntate di questa settimana, con l’evento imminente che rischia di saltare a causa dell’interferenza di Kür?at.

N uova settimana, nuove puntate di Racconto di una notte, la serie turca che vede protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazg? Co?kun, rispettivamente nei panni di Mahir e Canfeza, vicinissimi a diventare marito e moglie. Peccato che un evento improvviso metta tutto in discussione, ad eccezione dei sentimenti reciproci, sempre più forti. Oggi, domani e dopodomani, lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 giugno, l’appuntamento è alle 16:15 su Canale 5. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Mahir chiede a Canfeza di sposarlo: le anticipazioni delle prossime puntate di “Racconto di una notte” Racconto di una notte, anticipazioni puntata 1, 2 e 3 giugno, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con il matrimonio ad un passo, una minaccia di Kür?at manda tutto all'aria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Racconto di una notte, anticipazioni dall’1 al 7 giugno 2026: il ricatto di Kursat e la minaccia di SelimTra l’1 e il 7 giugno 2026, nella serie “Racconto di una notte”, si sviluppano eventi legati a un ricatto e a una minaccia.

Juve-Genoa, le pagelle: McKennie 7, come giocare in dodici. Martin manda tutto all'aria, 5Nella sfida tra Juventus e Genoa, McKennie si distingue con un voto di 7, considerato come avere un giocatore in più in campo.

Temi più discussi: Matrimonio da favola a Palazzo Carignano: ecco come saranno le nozze torinesi di Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj; VIDEO | Sposarsi sui sentieri: il sì di Davide e Francesca inaugura il Cammino degli Amaretti; Graziano Rossi si sposa: il matrimonio con Ambra Arpino è ormai imminente; Il matrimonio di Dua Lipa è a Villa Valguarnera a Bagheria.

I GAY HANNO GIÀ TUTTI I DIRITTI CIVILI. ADESSO DEVONO RISPETTARE IL DIRITTO UNIVERSALE DEI BAMBINI DI CRESCERE IN UNA FAMIGLIA NATURALE CON 1 MAMMA ED 1 PAPÀ. #ADOZIONIGAY #UTEROINAFFITTO #FAMIGLIEARCOBALENO x.com

(crosspost from wedding planning) Consiglio necessario - il venue ci ha rovinato reddit

Bradley Cooper pronto al grande passo con Gigi Hadid: matrimonio in vista nel 2026?La relazione tra l’attore e la top model procede spedita dall’ottobre 2023, quando i due furono avvistati insieme dopo un weekend a New York. Da allora, nessun eccesso. Nessuna esposizione forzata. quotidiano.net

Un passo verso il matrimonio tra Mediaset e Prosiebensat e competere con Amazon e NetflixE’ stata la tv a fare gli italiani. Nel Dopoguerra, la televisione non fu solo un mezzo di intrattenimento, ma un potente strumento di unificazione nazionale, forgiando un’identità comune attraverso ... ilfoglio.it