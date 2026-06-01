In Emilia-Romagna, le Comunità energetiche rinnovabili sono salite a 104, con un aumento del 73% rispetto all’anno precedente, secondo i dati di Art-Er al 31 dicembre 2025. Tuttavia, molte di queste sono ferme, poiché mancano impianti e competenze per la loro piena attivazione. La crescita si concentra principalmente in alcune aree, mentre altre restano inattive. Non sono stati segnalati nuovi impianti installati o avanzamenti significativi nelle competenze tecniche.

Aumentano le Comunità energetiche rinnovabili in Emilia-Romagna: sono 104 (dati Art-Er al 31122025), +73% in un anno. “Meno di un terzo, però, ha raggiunto la piena operatività, il resto è fermo, in attesa di impianti, competenze e supporto gestionale - spiega Legacoop Romagna -. Il passaggio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Comunità energetiche, la sfida di Legacoop: pronti 10 Megawatt di nuovi impianti in RomagnaLegacoop annuncia un progetto per sviluppare 10 Megawatt di nuovi impianti di comunità energetiche in Romagna.

Temi più discussi: Comunità energetiche in forte crescita in Emilia-Romagna, ma molte sono ferme: Mancano impianti e competenze; Agrivoltaico, Confagricoltura Emilia-Romagna soddisfatta per il lavoro di confronto con la Regione; Il cesenate Piraccini e la parmigiana Zucchi tra i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro; Emilia-Romagna: riapre dopo il sisma del 2012 il municipio di Mirandola.

Legacoop Romagna, 'due Comunità energetiche rinnovabili su tre in E-R sono ferme'In Emilia-Romagna le Cer-Comunità energetiche rinnovabili sono cresciute del 73% in un anno, passando a 104, ma meno di un terzo ha raggiunto la piena operatività. Lo rileva Legacoop Romagna, elabor ... ansa.it

Reggio Emilia, arriva la comunità energetica nata dalla cooperativa ediliziaAlla presentazione c’era anche il vicepresidente della Regione, con delega all’energia, Vincenzo Colla: La Cer di Castellarano è l’esempio tangibile di come la cooperazione virtuosa tra enti locali e ... ilsole24ore.com