Comunità energetiche la sfida di Legacoop | pronti 10 Megawatt di nuovi impianti in Romagna

Legacoop annuncia un progetto per sviluppare 10 Megawatt di nuovi impianti di comunità energetiche in Romagna. La decisione arriva in un momento in cui le tensioni geopolitiche, come la guerra in Iran, rendono evidente l’importanza di rafforzare la sicurezza energetica. La realizzazione dei nuovi impianti mira a migliorare l’autonomia energetica della regione e supportare le imprese locali.

Il presidente Lucchi: "Sistema fragile, serve produrre energia nei territori". Il progetto 'Energia Romagna' punta a 44 comunità energetiche e all'eolico offshore “La guerra in Iran e le tensioni geopolitiche che ne sono seguite, confermano che il tema della sicurezza energetica è quanto mai fondamentale per la competitività delle imprese e la stabilità dei sistemi economici. Anche in un momento così grave, Legacoop Romagna ritiene che le risposte strutturali non possano dipendere esclusivamente dalla ricerca di nuovi fornitori di combustibili fossili”, si legge in una nota di Legacoop. “Occorre accelerare la transizione energetica, puntando su rinnovabili, innovazione tecnologica e maggiore autonomia energetica dei territori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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