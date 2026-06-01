Come ha fatto la Spagna a diventare la regina del turismo europeo?
La Spagna ha visto un incremento significativo nel numero di visitatori negli ultimi dieci anni, diventando una delle principali mete turistiche in Europa. Le statistiche mostrano un aumento costante di arrivi e presenze, con una crescita più marcata rispetto ad altri paesi del continente. Le regioni balneari e le città d’arte registrano dati record di presenze turistiche, contribuendo a consolidare la posizione del paese nel settore.
Oltre a essere una destinazione eletta dai turisti, nell’immaginario collettivo la Spagna si sta consolidando come terra di opportunità per chi desidera costruirsi una nuova vita e come buen retiro di chi ambisce a una vecchiaia tranquilla e soleggiata. Secondo molti osservatori, il merito di questa percezione positiva è da attribuirsi anche alla visione e al soft power del premier Pedro Sánchez che sta trasformando il paese nella nuova locomotiva d'Europa grazie a posizioni coraggiose in politica estera e a una visione progressista moderna in controtendenza rispetto al «vento di destra» che spira sull’Unione. E poiché la politica influenza i nostri viaggi, ecco che la Spagna si ritrova ad accogliere di anno in anno un numero di turisti ed expat in costante crescita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
How To Visit Barcelona Spain On A Budget in 2026 : Hotels, Transportation, Dining And More
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