La Spagna ha visto un incremento significativo nel numero di visitatori negli ultimi dieci anni, diventando una delle principali mete turistiche in Europa. Le statistiche mostrano un aumento costante di arrivi e presenze, con una crescita più marcata rispetto ad altri paesi del continente. Le regioni balneari e le città d’arte registrano dati record di presenze turistiche, contribuendo a consolidare la posizione del paese nel settore.

Oltre a essere una destinazione eletta dai turisti, nell’immaginario collettivo la Spagna si sta consolidando come terra di opportunità per chi desidera costruirsi una nuova vita e come buen retiro di chi ambisce a una vecchiaia tranquilla e soleggiata. Secondo molti osservatori, il merito di questa percezione positiva è da attribuirsi anche alla visione e al soft power del premier Pedro Sánchez che sta trasformando il paese nella nuova locomotiva d'Europa grazie a posizioni coraggiose in politica estera e a una visione progressista moderna in controtendenza rispetto al «vento di destra» che spira sull’Unione. E poiché la politica influenza i nostri viaggi, ecco che la Spagna si ritrova ad accogliere di anno in anno un numero di turisti ed expat in costante crescita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come ha fatto la Spagna a diventare la regina del turismo europeo?

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How To Visit Barcelona Spain On A Budget in 2026 : Hotels, Transportation, Dining And More

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