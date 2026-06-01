Come a Modena Ancora terrorismo in Italia la notizia è appena arrivata

Il primo giugno 2026, la Procura di Milano ha disposto il fermo di un ragazzo di 21 anni con l’accusa di terrorismo internazionale. La notizia è stata comunicata oggi, segnando un nuovo episodio di atti considerati terroristici nel paese. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità o sugli eventuali collegamenti dell’indagato. La procura ha avviato le indagini per approfondire il caso.

Il primo giugno 2026 la Procura di Milano ha ordinato il fermo di un ragazzo di ventuno anni con la gravissima accusa di terrorismo internazionale. L’operazione scaturisce da una complessa e tempestiva attività investigativa coordinata dal pubblico ministero Alessandro Gobbis e dal procuratore capo Marcello Viola. Gli inquirenti sono intervenuti d’urgenza per neutralizzare una minaccia considerata imminente e concreta, legata alla radicalizzazione islamica di matrice jihadista. Il giovane, nato in Italia da genitori di origine marocchina e residente in Brianza, era da tempo sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine per la sua intensa e preoccupante attività sul web e sui canali social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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