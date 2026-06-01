Codacons Campania a Salerno | priorità su sicurezza e ambiente

Il rappresentante del Codacons in Campania ha sottolineato l’importanza di aumentare i controlli sulla sicurezza stradale e di intervenire sulla gestione delle spiagge. Durante un incontro a Salerno, sono state illustrate le linee guida per la nuova amministrazione, che includono interventi su tributi e tutela ambientale. Le proposte puntano a migliorare la sicurezza e la qualità ambientale nelle aree di competenza.

Napoli: movida nel centro storico della città partenopea. 2 le persone arrestate Marchetti indica le linee guida per l’avvio della nuova consiliatura: più controlli stradali, gestione delle spiagge e interventi su tributi e ambiente Nell’augurare buon lavoro al neoeletto consiglio comunale il Codacons Campania, nellapersona del presidente Avv. Matteo Marchetti, intende indicare le priorità in questoinizio estate per il comune di Salerno: 2) visto l’incalzare della stagione estiva, attuazione del PAD in linea con il PUADregionale attraverso cui il 30% delle spiagge deve essere libero; 3) in merito alla rottamazione dei tributi e delle multe... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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