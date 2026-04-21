Arera confronto con Utilitalia e Rete Sud su acqua energia e ambiente | le priorità strategiche

Nella giornata di oggi si è svolto un incontro tra Arera, Utilitalia e Rete Sud per discutere delle priorità da affrontare nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. L’obiettivo è definire le linee guida per il prossimo quadriennio, 2026-2029, con un focus sulle questioni più rilevanti per il settore. Durante l’incontro sono stati affrontati vari temi legati alle future strategie e alle sfide che i comparti devono affrontare.

Avviare un confronto sulle priorità nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente, in vista della definizione del nuovo quadro strategico 2026-2029 di Arera. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è tenuto a Roma tra il nuovo Collegio dell’Autorità e le delegazioni di Utilitalia, la Federazione che rappresenta le imprese dei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente e dell’energia, e di Rete Sud, rete promossa dalla Federazione che riunisce alcuni dei principali gestori dei servizi pubblici locali del Mezzogiorno. L’incontro si inserisce nel percorso di confronto avviato da Arera con i principali stakeholder del sistema. Nel corso...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Energia, Dell'Acqua (Arera): "A giorni convocazione associazioni" Leggi anche: Arera, cambio fornitore energia in 24 ore: come funziona per le bollette 2026