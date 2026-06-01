Cobolli trionfa dopo una battaglia | è il suo primo quarto al Roland Garros

Da ameve.eu 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cobolli ha vinto il suo primo quarto di finale a Roland Garros, superando la crisi nel terzo set. Durante il match, ha recuperato da un calo di concentrazione e ha evitato un errore tattico che avrebbe potuto costargli il set. In particolare, ha mantenuto la calma e ha modificato il suo schema di gioco, contrastando gli attacchi avversari. La vittoria arriva dopo aver affrontato un avversario che aveva portato il punteggio a due set pari.

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? Punti chiave Come ha fatto Cobolli a superare la crisi del terzo set?. Quale errore tattico ha rischiato di fargli perdere il match?. Cosa ha dichiarato l'azzurro riguardo al calcio e alla Roma?. Chi affronterà Cobolli nei prossimi quarti di finale del torneo?.? In Breve Partita vinta in 3 ore e 19 minuti con punteggio 6-2, 6-3, 6-7, 7-6.. Svajda vince il terzo set con un tie-break finale di 7-3.. Prossimo match mercoledì contro Auger-Aliassime o Alejandro Tabilo.. Cobolli augura fortuna ai compagni Berrettini e Arnaldi per i quarti.. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale al Roland Garros sconfiggendo Zachary Svajda in quattro set.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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