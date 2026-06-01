Cobolli trionfa dopo una battaglia | è il suo primo quarto al Roland Garros

Notizia in breve

Cobolli ha vinto il suo primo quarto di finale a Roland Garros, superando la crisi nel terzo set. Durante il match, ha recuperato da un calo di concentrazione e ha evitato un errore tattico che avrebbe potuto costargli il set. In particolare, ha mantenuto la calma e ha modificato il suo schema di gioco, contrastando gli attacchi avversari. La vittoria arriva dopo aver affrontato un avversario che aveva portato il punteggio a due set pari.