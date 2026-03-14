Moviola Napoli Lecce l’episodio arbitrale chiave del match di Serie A | ecco cos’è successo

Durante la partita tra Napoli e Lecce, valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A 202526, è stato analizzato un episodio arbitrale che ha attirato l’attenzione. La moviola ha evidenziato un'azione contestata che ha coinvolto i due team, diventando il momento più discusso del match. L’arbitro ha deciso di intervenire su questa fase, suscitando commenti tra gli addetti ai lavori.

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